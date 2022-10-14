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صنعاء تحتضن معرضا تراثيا بمشاركة دول محورالمقاومة

صنعاء تحتضن معرضا تراثيا بمشاركة دول محورالمقاومة
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أُفتتح بصنعاء، معرض تشكيلي وتراثي بمشاركة دول محور المقاومة والجزائر، تحت عنوان تاريخنا بلمسة تراثية.

العالم-اليمن

وخلال افتتاح المعرض، الذي احتضنته سمسرة المنصورة بمدينة صنعاء القديمة، أكد وزير الدولة، أحمد العليي، أن المعرض الذي ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ومنتدى لمسة فن يأتي بالتزامن مع احتفالات اليمن بالمولد النبوي الشريف وأعياد الثورة اليمنية .

وحسبما نقل موقع المسيرة ,أشار إلى أن هذا المعرض يعزز من حالة الصمود الأسطوري اليمني، ويؤكد من خلال مشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين العرب من دول محور المقاومة والجزائر أن الثقافة بكافة أطيافها صلة الوصل بين الشعوب والأمم.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، الدكتور عزالدين الطاهش، أن افتتاح المعرض في سمسرة المنصورة بمدينة صنعاء القديمة يدل على مدى اهتمام الهيئة بالمباني التاريخية وتأهيلها بما يتناسب مع طابعها التاريخي والتراثي.

من جانبه أكد مؤسس منتدى لمسة فن، الفنان التشكيلي صبري الطيار، أن المعرض يأتي بالتزامن مع استعداد المنتدى لتنظيم ملتقى تشكيلي دولي بمشاركة دول محور المقاومة وعدد من الدول العربية، موضحا أنه تم استلام عدد من الأعمال التشكيلية الأصلية فيما تم طباعة الأعمال الأخرى.

ولفت إلى أن الأعمال العربية بلغت 191لوحة تشكيلية بالإضافة إلى 93 لوحة لفنانين يمنيين.

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صنعاء تحتضن معرضا تراثيا بمشاركة دول محورالمقاومة

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