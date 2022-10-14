أبعاد فشل انتخاب رئيس جديد للبنان

العالم – مع الحدث

فيما لم تتمكن الكتل النيابة من إيصال أي مرشح في ظل الانقسامات والخلافات القائمة.

فما أبعاد اخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ هل من إمكانية لانتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية الرئيس عون نهاية الشهر؟ لماذا تصر كتل نيابية على طرح اسم مرشح تحد لن تكون له حظوظ بالفوز؟ وكيف سيتم التعاطي مع انتخاب في جلسة البرلمان الخميس المقبل؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

رندلى جبور – إعلامية وباحثة سياسية

إبراهيم عوض – صحفي وكاتب سياسي

د. قاسم هاشم – نائب في البرلمان اللبناني