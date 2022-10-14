شاهد... تفاصيل جديدة عن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

العالم - مراسلون

وأوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال الخاصة في فجر اليوم الجمعة عندما قامت باقتحام مخيم جنين كان هناك عددا كبيرا من جنود الاحتلال الإسرائيلي يطوقون المخيم، وفي اللحظة الذي بدأ الاشتباك بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الخاصة قام الجيش الاحتلال الذي يحيط بالمخيم بإطلاق النار العشوائي على كل ما كان يتحرك، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة 13 آخرين.

وأشار مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الدكتور عبد الله أبو التين وهو يعمل طبيا في مستشفى جنين الحكومي، وكذلك مسعفان خلال محاولتهما نقل إحد الجرحى.

وقال مراسلنا، إن الشهيد الفلسطيني هو متين ضبابية ويبلغ من العمر 20 عاما.

وجاء هذا بعد ساعات على استشهاد الأسير الجريح محمد وغادرة، وهو أحد منفذي عملية الأغوار متأثرا بجروحه الخطيرة لحظة اعتقاله قبل نحو شهر.

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