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مراسل العالم: الصراع والاقتتال في شمال حلب قد ينتهي خلال ساعات

مراسل العالم: الصراع والاقتتال في شمال حلب قد ينتهي خلال ساعات
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان الصراع والاقتتال في شمال حلب قد ينتهي "حسب المعلومات الواردة"، خلال الساعات القادمة.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان قائلا، ان ذلك ياتي بعد انباء تحدثت عن الوصول لاتفاق يقضي بدخول ما تسمى بـ"جبهة النصرة" لكامل قرى وبلدات غصن الزيتون ودرع الفرات وانسحاب جيش السلام والفليق الثالث باتجاه مناطق نبع السلام في ريفي الحسكة و الرقة.

وكانت ما تسمى بـ"تنسيقيات المسلحين" قد اعلنت في وقت سابق من يوم امس الخميس، ان اللقاء بين مسؤولين من هيئة تحرير الشام وقادة من مسلحي الفيلق الثالث، انتهت دون التوصل الى اتفاق او هدنة توقف الصراع الدائر في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال حلب.

وأكدت مصادر ان هـيـئة تـحرير الـشام تريد تنفيذ مشروع يؤدي الى توحيد مناطق سيطرة المسلحين من ادلب الى جرابلس بالكامل لتصبح المناطق تحت إدارة واحدة وسياسية واحدة وقائد واحد وجيش واحد يتم بناؤه وتاسيسه في المنطقة بعد توحيدها.

كما تصر الهيئة على خروج الفصائل المسلحة من المدن والقرى وتمركزها على جبهات القتال.

كما تطالب الهيئة بكف يد الفصائل المسلحة عن السجون ومؤسسات الخدمات في المنطقة اضافة الى كف يد الفصائل عن الادارات المحلية بما يمكن هذه الادارات من القيام بعملها بعيدا عن النفوذ وضغوط الفصائل وتهديد السلاح.

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