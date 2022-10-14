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فيديو وصور.. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في ساحة ولي عصر وسط طهران

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أقيم عصر اليوم الجمعة، احتفالا كبيرا بذكرى المولد النبوي الشريف وولادة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، في ساحة ولي عصر وسط العاصمة طهران.

العالم- ايران

وحضر الاحتفال حشد كبير من اهالي طهران حيث انشدت الاناشيد الدينية وتم توزيع الحلوى على المشاركين في الاحتفال.

وتوافد الاف الايرانيين من مختلف مناطق العاصمة إلى ساحة ولي عصر وسط العاصمة بعد أداء صلاة الجمعة احتفالا بذكرى مولد نبي الرحمة وأسبوع الوحدة الإسلامية، وبالمناسبة وندد المشاركون في المسيرة بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والإساءة للمقدسات الإسلامية التي شهدتها بعض المناطق من ايران ومن يقف خلفها.

وكما رددوا شعارت أكدو فيها على الوحدة بين جميع أطياف الشعب الايراني ووقوفهم خلف نظام الجمهورية الإسلامية وقيادتها.

ورسائل التجمع والاحتفال النبوي هي التأكيد والثبات على القيم والمبادئ الاسلامية، منددة بالاساءة الى المقدسات الاسلامية وللقرآن الكريم والاساءة للمحجبة.

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