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الجهاد الاسلامي تشيد بالعملية البطولية في رام‌الله

الجهاد الاسلامي تشيد بالعملية البطولية في رام‌الله
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعملية اطلاق النار الفدائية التي نفذها شاب فلسطيني، قرب مستوطنة "بيت ايل" في رام الله مساء الجمعة، و اسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.

العالم- فلسطين

و قال أ‌. طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة، تعقيباً على العملية البطولية في رام الله: "نبارك في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية البطولية شمال رام الله، والتي استهدفت مستوطنة بيت إيل الاحتلالية، ونؤكد أن العمل المقاوم سيبقى مستمراً حتى زوال الاحتلال".

و أضاف عز الدين يقول: "نترحم على شهداء شعبنا الأبطال ومقاومي شعبنا الذين يذودون عن أرضنا ومقدساتنا بأرواحهم وأجسادهم الطاهرة".

و دعا المتحدث باسم الجهاد أبناء شعبنا لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس وشعفاط ونابلس وجنين وعموم الضفة، وإلى تصعيد المواجهات على نقاط التماس لتشكيل جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة.

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