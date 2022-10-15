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أهالي معرة النعمان في سوريا يعودون إليها بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب

أهالي معرة النعمان في سوريا يعودون إليها بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

بدأ أهالي مدينة معرة النعمان بريف إدلب، الذين هجروا منها بفعل الإرهاب، يعودون إلى مدينتهم بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب وتأمين الخدمات الأساسية لها.

العالم-سوريا

يتبع..

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