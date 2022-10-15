وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات

العالم - ايران

جاء ذلك خلال زيارته للصناعات الإلكترونية الإيرانية معتبرا الصناعات الدفاعية، عاملا رائدا في مجال تكنولوجيا الحركة المتعددة الأوجه والأبعاد، ورأى أنه يمكن أن تسهم في التقدم السريع في ايران في أبعاد مختلفة.

وهنأ الوزير "آشتياني " خلال هذه الزيارة بمولد النبي محمد المصطفى (ص) وأسبوع الوحدة الاسلامية وأثنى على المختصين في الصناعة الدفاعية في مجمع الصناعات الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع. وتابع قائلا: ان وزارته اجتازت طريقها في الاعوام التي تلت انتصار الثورة الاسلامية بسرعة بالغة حيث تتبوأ اليوم مكانة خاصة وتؤدي دورها في اكتشاف مصدر التهديدات ورصدها ومواجهتها والرد عليها في الوقت المناسب.

وأوضح هذا المسؤول العسكري الايراني أن العلماء والمتخصصين في الصناعة الدفاعية تمكنوا من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والإلكترونيات من خلال الاعتماد على مواهبهم وقدراتهم الداخلية وعملهم الجاد.

واستطرد قائلا: ان المعرفة ونقل التقنيات يعتبران من أولويات القوات المسلحة حيث تعمل وزارة الدفاع مع مراعاة كافة اعتبارات القطاعين العام والخاص الحفاظ على هذه الانجازات الملحوظة التي تم انجازها حتى الآن.

ولدى اشارته الى الحظر الاميركي الظالم على الشعب الايراني قال: انه وبتدبير قائد الثورة (مد ظله العالي) تم تشكيل حركة تصنيع المكونات في إيران الإسلامية.

وأضاف قائلا: ان القوات المسلحة تقوم اليوم بتصنيع آلاف القطع التي تحتاجها الصناعات المختلفة في البلاد، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي والنفط والبتروكيماويات وصناعات التكرير والأدوية والمستحضرات الصيدلانية.