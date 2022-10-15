استمرار العملية الأمنية بمدينة جاسم بريف درعا ضد عناصر داعش

العالم-سوريا

وذكر مصدر أمني أن العملية الأمنية تدور مواجهاتها في الحي الشمالي من مدينة جاسم بعد ورود معلومات عن وجود مقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في هذا الحي ما استوجب عملية أمنية عسكرية محدودة في الحي مشيراً إلى أنه تم استهداف أحد المقرات صباح اليوم وكان يتواجد فيه عدد من إرهابيي التنظيم و يعرفون بـ “أمراء التنظيم” أحدهم عراقي الجنسية.

وأشار المصدر إلى أن العملية الأمنية تشهد مشاركة واسعة من أبناء محافظة درعا الذين قدموا من ريفيها الشرقي والغربي حيث استشهد 3 أفراد من المجموعات الأهلية التي تواجه التنظيم اثنان منهم من أبناء مدينة جاسم و الثالث من مدينة طفس في حين تم القضاء على 7 من إرهابيي التنظيم منذ بدء العملية حتى الآن.

ولفت المصدر إلى أن حظر التجوال في المنطقة مستمر حتى انتهاء العملية حفاظاً على حياة المدنيين و القضاء على إرهابيي تنظيم “داعش” الذين يقومون بأعمال إرهابية في المدينة والمناطق المجاورة لها.

وأسفرت العملية الأمنية التي بدأت بتنفيذها الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش أمس عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي “داعش” بينهم متزعمون عرف منهم الإرهابيان أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب أيهم الفيصل.