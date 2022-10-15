رئيس جامعة الامام الخميني(رض) الدولية: 80% من طلبتنا الاجانب من أهل السنة

العالم - ايران

وفي حديثه لدى زيارته مكتب وكالة انباء فارس بمحافظة قزوين، أكد علي قاسم زادة أن جامعة الامام الخميني (رض) الدولية هي أكبر مستضيف لطلبة الدول الاسلامية والمقاومة، وقال: ان للجامعة رسالة خاصة، وفي الحقيقة فإن حمل اسم الامام الراحل زاد من عبء المسؤولية على عاتقنا، وخلق امامنا فرصا في المجالات العالمية.

وأضاف: ان اكثر من 80 بالمائة من الطلبة الاجانب في جامعة الامام الخميني (رض) الدولية بمحافظة قزوين هم من أهل السنة، وهم لديهم تعايش سلمي وودي مع سائر الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعة، حيث نشهد وحدة القوميات والمذاهب.

وأردف: حتى ان الطلبة غير المسلمين من الصين ودول شرق آسيا، كذلك لديهم تعايش سلمي الى جانب المسلمين، ولديهم سلوك سلمي وودي، لأن "الثقافة والحضارة الايرانية" وهي ثقافة السلم والصلح والاخوة والمساواة، ومحل ترحيب الطلبة، واصفا الطلبة الاجانب بأنهم يمثلون سفراء للثقافة والحضارة الايرانية ورواة للتقدم العلمي الذي احرزته ايران.