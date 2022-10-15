عبداللهيان: إذا فرضت الدول الأوروبية حظرا على طهران فسنرد بما يلزم

خاص بالعالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين بهدف ثنيهم عن الإقدام على خطوة فرض الحظر

وقال أمير عبد اللهيان في اتصال مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن على الأوروبيين التعامل مع الأحداث الجارية بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب، وشدد على أن إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة، بل هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي اتصال آخر مع نظيره البرتغالي جواو غوميز، توعد أمير عبد اللهيان بأن طهران سترد على أي إجراءات أوروبية ضدها باتخاذ التدابير اللازمة، ووصف تصريحات بعض قادة الدول بأنها تحريض على الإرهاب، وندد بدعم العنف والشغب داخل بلاده.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني انتقد هو الآخر في وقت سابق، تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر فيها عن دعمه للمشاركين في الاحتجاجات، واعتبرها كنعاني اتهامات سياسية تشجع على العنف وانتهاك القانون.

وفي الإطار، قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية إن عددا من الدول الأوروبية تلقت رسائل من طهران تحذر من مغبة فرض حظر عليها، ونقلت الصحيفة عن إحدى الرسائل أن تداعيات أي حظر جديد قد تهدد مستقبل العلاقات بين أوروبا وطهران.

ويؤكد كثير من المراقبين أن ملفات حقوق الانسان التي يشهرها الغرب ضد الدول الأخرى وخاصة إيران هي مجرد ورقة للضغط بهدف الحصول على تنازلات في ملفات أخرى من قبيل محادثات إلغاء الحظر وضمان عدم تقديم طهران أي دعم لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.