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شاهد.. المعارضة التونسية تستعرض عضلاتها ضد اصلاحات الرئيس سعيد

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

بينما كان الرئيس قيس سعيد يحيى الذكرى 59 للجلاء بمدينة بنزرت أقصى الشمال التونسي، شهدت العاصمة تونس تجمعا احتجاجيا يقوده الحزب الدستوري الحر ضد الخيارات الاجتماعية والاقتصادية لسعيد، بشعارات تمجد الإرث البورقيبي وتدعو الرئيس إلى التنحي عن منصبه وتحمله مسؤولية تردي الأوضاع في تونس.

خاص بالعالم

غير بعيد عن احتجاجات الحزب الدستوري الحر، انطلقت مسيرة جبهة الخلاص المعارضة قاصدة شارع الحبيب بورقيبة، رافعة شعارات لا تختلف كثيرا عن شعارات الدستوري الحر، معتبرة ان قيس سعيد فشل في إدارة المرحلة وداعية لإسقاطه.

جبهة الخلاص قالت في بيان: لها انها تعتزم مقاضاة وزير الداخلية بسبب ما وصفته بالتضييقات على انصارها لتعطيل التحاقهم بالمسيرة الاحتجاجية، فيما اعتبرت قياداتها ان هذه المسيرة فارقة من حيث قدرتها على التأثير في المشهد السياسي في تونس.

حراك المعارضة يأخذ منحى تصاعديا مع انطلاق مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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