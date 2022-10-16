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المالية العراقية تعلن مباشرة وزيرها بالوكالة مهام عمله

المالية العراقية تعلن مباشرة وزيرها بالوكالة مهام عمله
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، ان وزير الدولة هيام نعمت محمود باشرت مهام عملها وزيرة للمالية بالوكالة.

العالم - العراق

وقالت المالية في بيان، إن محمود "التقت الملاك المتقدم في وزارة المالية وبحثت معهم جملة من المواضيع ‏المتعلقة بعمل الوزارة، مؤكدة أهمية النهوض بدور الوزارة ‏باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية".

وأشارت إلى أن "المرحلة المقبلة من عمل الوزارة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الامكانات، و رفد مسيرة ‏العمل بما يساهم في الارتقاء بجميع الدوائر والهيئات التابعة للوزارة ‏خدمة للصالح العام وشددت على التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية".

وتعد هذه المرة الأولى التي تسند فيها وزارة سيادية إلى امرأة في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003.

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