باراك أوباما يعود الى السياسة بفعاليات انتخابية قبل الانتخابات النصفية

العالم - الأميركيتان

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن الحزب الديمقراطي في جورجيا قال في بيان يوم أمس، إن أوباما سيحشد الدعم الانتخابي للمرشحين الديمقراطيين فى 28 أكتوبر.

ولم يتضح أيا من المرشحين الديمقراطيين سيحشد لهم أوباما في جورجيا، التي يوجد بها عدد من سباقات حامية على منصب الحاكم وعلى مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي.

ثم سينضم أوباما إلى حاكمة ميتشيغان غريتشن وايتمر، والديمقراطي غارلين غيلكريست، في فعالية حاشدة في 29 أكتوبر، بحسب ما ذكر فريق وايتمر في بيان.

وتشهد ولايتا ميتشيغان وجورجيا سباقات تنافسية أيضا في مجلس النواب، وبعضها يضم مرشحين جمهوريين نشروا مزاعم كذابة عن التزوير في انتخابات 2020.

كما أعلن الحزب الديمقراطي في ويسكونسن أن أوباما سيشارك المرشحين الديمقراطيين في ميلواكي في 29 أكتوبر.

وقال أوباما في مقابلة مع بودكاست "انقذوا أمريكا" إن أحد الأمور التي يريد التأكيد عليها في هذه الانتخابات هي أهمية النظر ليس فقط إلى قمة بطاقة الاقتراع، ولكن أيضا الطريق إلى الأسفل لأن هناك سباقات الحكام ووزراء الخارجية والمجالس التشريعية للولايات التي هي مهمة حقا.

وكان أوباما قد فاز بولايتي ويسكونسن ميتشيغان في انتخابات 2008 و 2012، ولم يفز بجورجيا في أي من الحملتين الرئاسيتين، لكن الرئيس بايدن فاز بها في 2020 ليصبح أول مرشح رئاسي ديمقراطي يفوز بالولاية منذ بيل كلينتون عام 1992.