هكذا فرضت الجزائر ارادتها بعد التهافت الاوروبي على غازها؟

خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان الجزائر افهمت فرنسا بانها في موقف قوة بعدم تجديد الكثير من العقود الفرنسية واستبدلتها بشريك صيني الذي اصبح الاولى للجزائر، ولهذا حدث انقلاب 180 درجة في السياسات الاوروبية تجاه الجزائر بسبب حاجتها الكبيرة للغاز، بعدما وضعت روسيا امنهم الطاقوي محل اختبار، ما ينذر بشتاء قارص جداً بالنسبة للقارة العجوز.

من جانبه، اشار الباحث الجزائري في الشؤون الامنية والاستراتيجية عمار سيغة، الى ان هناك تهافت اوروبي على الغاز الجزائري خاصة وان اوروبا تعيش ازمة طاقوية كبيرة حقيقية، بسبب توتر العلاقات مع روسيا نتيجة الحرب الاوكرانية، التي اضحت تستخدم الغاز ورقة ضاغطة على الدول الاوروبية.

وقال سيغة: ان الكثير من الشركات الاوروبية تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز، ولهذا اخذت الجزائر ترتب اوراقها الاقتصادية بشكل جيد، وباتت تلعب وفق رابح رابح، وفرضت ارادتها على الدول الاوروبية بعدما كانت محل ابتزاز اوروبي الى الامس القريب.

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