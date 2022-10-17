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هذا ما قاله الملك سلمان عن أمن العراق واستقرار سوريا واصلاحات لبنان..

هذا ما قاله الملك سلمان عن أمن العراق واستقرار سوريا واصلاحات لبنان..
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

العالم - العراق

وجاءت تصريحات الملك في خطاب خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة ل‍مجلس الشورى بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحسب "السومرية نيوز"، أكد الملك سلمان، أن المملكة تدعم "أمن واستقرار العراق ونمائه ووحدة أراضيه، وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي، وتطوير أوجه التعاون ثنائيا وجماعيا".

وأعلن الملك السعودي مساندته للعراق في "مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة".

كما شدد الملك السعودي على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها ومنع العنف هناك.

وأكد ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها.

ولفت الى أهمية منع تجدد العنف والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين.

وبخصوص الملف اللبناني، فقد أكد الملك السعودي على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز أزمته.

كما أكد على أهمية "بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها".

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