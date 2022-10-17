احتفال بإنجاز الشُباك الجديد لمرقد السيدة زينب (ع) جنوبي دمشق

العالم - سوريا

وشهدت العتبة الزينبية المقدسة تدفق آلاف الاشخاص للمشاركة بالاحتفال بانجاز الشباك الجديد لمقام العقيلة زينب (سلام الله عليها)، الذي تم نقله من العراق قبل اسابيع مقدماً كهديةٍ من العتبة العباسية المقدسة.

وحضر الاحتفال شخصيات شعبية ورسمية من العتبة العباسية والزينبية بمشاركة رجال الدين في المنطقة والفعاليات الاجتماعية والثقافية.

وأنجزت الجهات الفنية للعتبة العباسية والزينبية خلال اسبوعين مهمة تركيب وانجاز الشباك الجديد الذي تم نقله من العراق الى سوريا.

وكان قائد فرقة العباس القتالية في الحشد الشعبي الشيخ ميثم الزيدي اشار إلى أن مهمة نقل الشباك تمت وسط أجواء روحانية، وتم تسليمه إلى الجهات الفنّية التابعة للعتبة العبّاسية المُقدّسة.

وكانت فرقة العباس قد قامت بتأمين وصول الشبّاك الجديد لمقام السيدة زينب من العراق جوا عبر مطار دمشق الدولي ومنه الى مدينة السيدة زينب جنوب دمشق، حيث كان في استقباله رئيس وفد العتبة العبّاسية في دمشق وعضو مجلس إدارتها السيّد جواد الحسناوي.