إقتتال المجموعات المسلحة في الشمال السوري وتمرير المشاريع

العالم - صدى سوريا

وهذا ليس ببعيد عن الهدير التركي المتحرك بأدوات عدة ومنها الاقتتال بين المجموعات المسلحة لتمرير مشاريع عدة ومنها التتريك وإعادة التوزيع الديموغرافي.

دخلت جبهة النصرة إلى مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي وتتابع مسيرها نحو عزام بعد سلسة معارك بين الإخوة الأعداء بهدف السيطرة على مناطق نفوذ جديدة في ظل جهود أنقرة الرامية لتقديم هذه المنطقة كنموذج لمنطقة آمنة شكلت أهم أهدافها خلال السنوات الماضية في الشمال السوري.

"النصرة" هي الرابح الأوحد من الاقتتال والفوضى بين الإرهابيين كونها وسيلة الأتراك للتخلص من عبء المجموعات المسلحة في ريفي إدلب وحلب وتمرير مشاريعها ومنها مشروع التتريك وإعادة التوزيع الديمغرافي

تفاصيل ما يجري في الشمال السوري الاقتتال وما مصيره موضوع نقاش أحدث حلقة من برنامج صدى سوريا حيث شارك في النقاش كل من عضو مجلس الشعب السوري فيصل عزوز، والكاتب والمحلل السياسي أحمد درزي.

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