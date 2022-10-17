 تحالف الفتح: السوداني سيعلن عن الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل

العالم-العراق

وقال حسين ، إنه "سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الكابينة الحكومية في الأسبوع المقبل من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني"، مؤكدا أنه "لا صحة للأسماء التي تنشر والوزراء الذين تم تداول اسمائهم على وسائل الإعلام".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف لن يفصح الان عن الأسماء لحين إكمال الكابينة الحكومية برمتها من اجل المضي في تشكيل الحكومة بشكل رسمي".

وتابع، أن "السوداني وضع المعايير والثوابت شخصيا لاختيار أسماء ومرشحي الوزارات الذين يتصفون بالمهنية والعمل"، مضيفا أنه "تم تشكيل لجنة خاصة في فلترة أسماء المرشحين لاختيار الكابينة الحكومية والاعلان عنها بشكل رسميا الأسبوع المقبل".

وقال عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي، في وقت سابق لـ/المعلومة/، أن هناك مساحة كبيرة قد منحت لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في اختيار الشخصيات التي من المنتظر أن تشكل كابينته الوزارية.