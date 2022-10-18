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احتجاجات فرنسا محط أنظار النشطاء العرب... فماذا قالوا؟

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

حظيت الاحتجاجات في فرنسا وأوروبا باهتمام الناشطين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - خاص بالعالم

حين تحصل إحتجاجات في أي دولة في المنطقة، وبغض النظر عن طبيعة هذه الإحتجاجات، تسارع الدول الأوروبية تحت عنوان حقوق الإنسان إلى الإنتقاد وإصدار البيانات والتحذير .

ولكن ماذا لو قلنا إن الإحتجاجات التي سنشاهدها هي في قلب أوروبا وفرنسا تحديدا، تظاهرات حاشدة شهدتها المدن الفرنسية إحتجاجا على ارتفاع أسعار النفط ورفضا لدور حلف الناتو في أوكرانيا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تفاعلا واسعا مع الاحتجاجات في فرنسا حيث كتب علي العباد حول هذا الموضوع: "بدء التمرد الأوروبي على أمريكا، بسبب رعونة وغباء السياسة الأمريكية الخارجية".

وغرد "أحمد شديد" حول هذا الموضوع كاتبا: "احتجاجات بالمانيا وأكثر من ألفين محطة وقود توقفت فى فرنسا بالإضافة لمظاهرات فى بريطانيا بسبب التضخم ومشكلة الكهرباء الا ينظر قادة تلك الدول للأمر بزاوية عقلانية بدلا من عجرفة الأنا تحت ما يسمى حلف الناتو؟".

وغرد "أحمد" حول هذا الموضوع كاتبا: "احتجاجات على غلاء الاسعار التي احدثتها الازمة السياسية في اوروبا وجهل الرؤساء الاوروبين بمصالح شعبهم".

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