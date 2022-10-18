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مستنقع التطبيع.. وزير الزراعة البحريني يصل تل ابيب

مستنقع التطبيع.. وزير الزراعة البحريني يصل تل ابيب
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

وصل وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني، وائل بن ناصر المبارك، إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لتقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء بمدينة ايلات.

العالم - البحرين

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق العلاقات بين الجانبين في أعقاب اتفاق التطبيع.

وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية التابعة للكيان الإسرائيلي أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوى وجامعيين وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقّع كيان الاحتلال الإسرائيلي وكل من البحرين والإمارات على اتفاقيات تطبيع العلاقات؛ ولحق بهما المغرب والسودان.

وجاء ذلك بعد عقود على توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي للتطبيع مع مصر والأردن.

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