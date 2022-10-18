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بينهم ممثلون عن حركة 'حماس'..

القيادة السورية تستقبل غدا وفدا يضم الفصائل الفلسطينية

القيادة السورية تستقبل غدا وفدا يضم الفصائل الفلسطينية
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان القيادة السورية ستستقبل غدا وفدا يضم الفصائل الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة حماس.

العالم - سوريا

وأضاف الزميل حسام زيدان، ان مصادر في دمشق جددت التأكيد أن العلاقات في المرحلة الحالية بين دمشق وحماس، ستقتصر على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وتفيد المعلومات، بأن وفد حماس الذي سيزور سورية سيترأسه مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية.

ويأتي استقبال القيادة السورية لوفد فصائل المقاومة الفلسطينية وضمنه ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بعد جولة الحوارات الفلسطينية – الفلسطينية التي تمت في الجزائر وانتهت يوم الخميس الماضي وصدر عنها إعلان الجزائر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

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