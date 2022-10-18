القيادة السورية تستقبل غدا وفدا يضم الفصائل الفلسطينية

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وأضاف الزميل حسام زيدان، ان مصادر في دمشق جددت التأكيد أن العلاقات في المرحلة الحالية بين دمشق وحماس، ستقتصر على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وتفيد المعلومات، بأن وفد حماس الذي سيزور سورية سيترأسه مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية.

ويأتي استقبال القيادة السورية لوفد فصائل المقاومة الفلسطينية وضمنه ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بعد جولة الحوارات الفلسطينية – الفلسطينية التي تمت في الجزائر وانتهت يوم الخميس الماضي وصدر عنها إعلان الجزائر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.