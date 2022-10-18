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وفد روسي من جامعة (رودن) يزور مدرسة الآسية الخاصة بدمشق

وفد روسي من جامعة (رودن) يزور مدرسة الآسية الخاصة بدمشق
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

على هامش الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، زار وفد من الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب “رودن” اليوم مدرسة الآسية الخاصة بدمشق للتحضير لإجراء اختبارات للطلاب تؤهلهم للحصول على منحة دراسية في هذه الجامعة بروسيا.

العالم - سوريا

وسيخضع طلاب الصف الثالث الثانوي في المدرسة يوم غد الاربعاء لاختبارات مؤتمتة على مدى ساعة بعد اختيارهم مادة الاختبار من اختصاصات “الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية والتاريخ”، ليحصل المتفوقون فيها على منحة دراسية في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب لإكمال مرحلتهم الجامعية وفق ما ذكرته مدرسة اللغة الروسية في الجامعة “يالينا سمولي” لمراسلة سانا، مبينة أن أوراق الاختبارات سيتم اصطحابها إلى مقر الجامعة لتصحيحها هناك، واختيار عدد من الطلاب المتفوقين للحصول على المنحة.

الأب دانيال نعمة مدير مدرسة الآسية بدمشق، لفت إلى أهمية زيارة وفد الجامعة للمدرسة للتعريف بالأدب والفكر الروسي، ما يعزز علاقات الصداقة بين الشعبين السوري والروسي عبر جلسات تعريفية بالتراث واللغة الروسية لتشجيع الطلاب على دراستها، مشيراً إلى أن الاختبارات التي ستجري غداً للطلاب تتيح لهم فرصة الحصول على منحة بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب.

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