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شاهد.. عشائر جنوب غرب إيران يدينون أعمال الشغب

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "على ضفاف أروند" هذا الاسبوع الضوء على مدينة آبادان جنوب غرب ايران، وكذلك موقف أهالي خوزستان الرافض لاعمال الشغب.

العالم - على ضفاف أروند

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