الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟

الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.

العالم - العراق

وذكر بيان للرئاسة؛ أنه "في بداية اللقاء، قدّمت السفيرة الأمريكية التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنية له النجاح والتوفيق في مهام عمله، مؤكدة التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان؛ أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُعزز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

فی سیاق متصل بحث رئيس مجلس نواب العراق محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، الخطوات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي".

وأضاف ان "اللقاء ناقش آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته".

روابط ذات صلة

السوداني يوضح سياسته في العلاقات مع الدول العربية

اللجنة المالية النيابية تستضيف وزير مالية العراق ووكيله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا

كنعاني: الأفراج عن 5 ايرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين

الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟

مصر تصدر قرارا بشأن الإخوان والقرضاوي بعد وفاته

المغرب بصدد إنشاء مصنعي طائرات مسيرة تصنعها 'إسرائيل'

قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد