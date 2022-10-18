الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟

العالم - العراق

وذكر بيان للرئاسة؛ أنه "في بداية اللقاء، قدّمت السفيرة الأمريكية التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنية له النجاح والتوفيق في مهام عمله، مؤكدة التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان؛ أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُعزز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

فی سیاق متصل بحث رئيس مجلس نواب العراق محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، الخطوات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي".



وأضاف ان "اللقاء ناقش آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته".