انتخابات الكنيست.. ضبابية سياسية وتشتت

العالم - البوصلة

ويعاني كيان الاحتلال من تصدع في التيارات السياسية وفقدان الاجماع على شخصية واحدة، وللحديث اكثر حول اخر التطورات في الساحة السياسية في كيان الاحتلال ينضم الينا.



والاعلام العبري بدأ في الفترة الاخيرة بالترويج لوجود تدخلات خارجية في الانتخابات القادمة، فيما يرى الخبراء بان الوضع الامني في الاراضي المحتلة قد يؤثر هو الاخر على مسار الانتخابات خصوصا في ظل تصاعد عمليات المقاومة في القدس والضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة دير جرير الى الشرق من رام الله حيث أقدمت على مداهمة منزل منفذ عملية بيت إيل 'قيس شجاعية' واعتقال شاب آخر بدعوى مشاركته في العملية.

واعتبرت اجهزة الامن الاسرائيلية عملية بيت إيل الأكثر خطورة لأنها تؤكد زحف العمليات الفدائية من نابلس وجنين إلى رام الله.



وناقش برنامج "البوصلة" مع ضيوف الحلقة الخبير في الشؤون الاسرائيلية راسم عبيدات، مراسل قناة العالم الاخبارية فارس الصرفندي.