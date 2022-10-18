الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بثينة شعبان: قضية الأسرى في سجون الاحتلال مسؤولية الجميع

بثينة شعبان: قضية الأسرى في سجون الاحتلال مسؤولية الجميع
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أقامت سفارة دولة فلسطين في مقرها بدمشق اليوم فعالية تضامنية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان “وقفة دعم وإسناد لأسرانا الأبطال”.

العالم - سوریا

وأكدت بثينة شعبان المستشارة الخاصة في الرئاسة السوریة في كلمة لها خلال مشاركتها بالفعالية أنه يجب إيصال صوت الأسرى وما يرتكب بحقهم من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إلى كل مكان في العالم.

ووجهت شعبان التحية للأسرى وللشعب الفلسطيني رجالاً ونساء وأطفالاً الذين لا يدافعون فقط عن فلسطين بل عن كل مواطن عربي.

وأوضحت شعبان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يريد الهيمنة على المنطقة لذلك على كل عربي أن يحتضن قضايا الأسرى وفلسطين والمقاومة وأن نكون جميعاً حركة مقاومة من أجل هؤلاء ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا.

وأشارت شعبان إلى أن قضية الأسرى هي مسؤولية الجميع وعلينا تكريس الإعلام من أجل خدمة القضية الفلسطينية وشعبها المقاوم.

بدوره أوضح السفير الفلسطيني بدمشق سمير الرفاعي أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أنواع الاحتلال في التاريخ، والسياسات والتشريعات المطبقة في معتقلاته تهدف إلى النيل من صحة وعقل ونفسية الأسرى في إطار حرب استنزاف ممنهجة ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار السفير الرفاعي إلى أن كيان الاحتلال لا يكتفي بالعقوبات الجائرة التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأسرى الأبطال بل يواصل معاقبتهم لسنين طويلة من خلال إجراءات وانتهاكات بحقهم من عملية الاعتقال الوحشية والتعذيب والتنكيل والتعنيف والإهمال الطبي واعتقال الأطفال والعقوبات الجماعية داخل المعتقل وخارجه أي “اعتقال الوالدين والأخوة وتدمير المنازل”.

وفي السياق، بين الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي أن عدد من اعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 تجاوز المليون أسير، مشيراً إلى الإجراءات التعسفية والممارسات الوحشية لكيان الاحتلال بحق الأسرى.

وأشار رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس إلى أهمية المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى الذين هم رمز فخر واعتزاز الأمة العربية وخط من خطوط المواجهة المباشرة مع كيان الاحتلال.

وشارك في الفعالية السفير رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سوريا خلف المفتاح وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئات ولجان الدفاع عن الأسرى والأحزاب السورية والفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير خارجية روسيا يؤكد استمرار بلاده دعم سوريا وشعبها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في لقاء خاص مع قناة العالم .... شاهد.. قيادي في الإخوان يكشف كواليس الازمة السياسية في مصر

شاهد.. باريس على صفيح ساخن

ناظم: الحكومة العراقية هي من كشفت قضية مصرف الرافدين

في تصريح خاص لقناة العالم.. شاهد.. بن حبتور: صنعاء مع تجديد الهدنة شريطة أن تفضي إلى سلام دائم

بثينة شعبان: قضية الأسرى في سجون الاحتلال مسؤولية الجميع

إصابات إثر اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين في رام الله