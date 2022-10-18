بثينة شعبان: قضية الأسرى في سجون الاحتلال مسؤولية الجميع

العالم - سوریا

وأكدت بثينة شعبان المستشارة الخاصة في الرئاسة السوریة في كلمة لها خلال مشاركتها بالفعالية أنه يجب إيصال صوت الأسرى وما يرتكب بحقهم من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إلى كل مكان في العالم.

ووجهت شعبان التحية للأسرى وللشعب الفلسطيني رجالاً ونساء وأطفالاً الذين لا يدافعون فقط عن فلسطين بل عن كل مواطن عربي.

وأوضحت شعبان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يريد الهيمنة على المنطقة لذلك على كل عربي أن يحتضن قضايا الأسرى وفلسطين والمقاومة وأن نكون جميعاً حركة مقاومة من أجل هؤلاء ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا.

وأشارت شعبان إلى أن قضية الأسرى هي مسؤولية الجميع وعلينا تكريس الإعلام من أجل خدمة القضية الفلسطينية وشعبها المقاوم.

بدوره أوضح السفير الفلسطيني بدمشق سمير الرفاعي أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أنواع الاحتلال في التاريخ، والسياسات والتشريعات المطبقة في معتقلاته تهدف إلى النيل من صحة وعقل ونفسية الأسرى في إطار حرب استنزاف ممنهجة ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار السفير الرفاعي إلى أن كيان الاحتلال لا يكتفي بالعقوبات الجائرة التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأسرى الأبطال بل يواصل معاقبتهم لسنين طويلة من خلال إجراءات وانتهاكات بحقهم من عملية الاعتقال الوحشية والتعذيب والتنكيل والتعنيف والإهمال الطبي واعتقال الأطفال والعقوبات الجماعية داخل المعتقل وخارجه أي “اعتقال الوالدين والأخوة وتدمير المنازل”.

وفي السياق، بين الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي أن عدد من اعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 تجاوز المليون أسير، مشيراً إلى الإجراءات التعسفية والممارسات الوحشية لكيان الاحتلال بحق الأسرى.

وأشار رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس إلى أهمية المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى الذين هم رمز فخر واعتزاز الأمة العربية وخط من خطوط المواجهة المباشرة مع كيان الاحتلال.

وشارك في الفعالية السفير رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سوريا خلف المفتاح وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئات ولجان الدفاع عن الأسرى والأحزاب السورية والفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية.