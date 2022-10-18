عبداللهيان: متابعة تنفيذ قرارات اجتماع طهران يمكن أن تقضي على تهديدات أمن المنطقة

العالم- ايران

والتقى محمد صادق خان، المبعوث الخاص لرئيس وزراء باكستان لشؤون أفغانستان، الذي يزور الجمهورية الإسلامية الايرانية للتشاور حول التطورات في أفغانستان، مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان قبل ظهر اليوم الثلاثاء وعقد معه جولة من المباحثات.

ونقل وزير الخارجية في هذا اللقاء تحيات الرئيس الايراني إلى رئيس باكستان ورئيس وزرائها وتحياته إلى نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو، ووصف العلاقات بين البلدين الجارين بانها متميزة وأكدا على توسيع نطاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة على صعيد أمن المنطقة.

وصرح امير عبد اللهيان بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر أمن باكستان من أمنها معلنا استعداد بلاده للتعاون الذي من شأنه تعزيز أمن المنطقة.