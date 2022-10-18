برلماني إيراني: الرياض وواشنطن حاولتا تشويه حقيقة الداخل الإيراني

العالم - خاص بالعالم

قال كاظمي في حديث لبرنامج "من إيران" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الاعلام الذي يسيطر عليه الاستكبار العالمي يحاول الاصطياد من الماء العكر لاستهداف الجمهورية الاسلامية.

وأضاف، أن التيارات المعادية لايران منذ انتصار الثورة الاسلامية، وهي تكن العداء لهذا البلد، وكذلك هناك جماعات انفصالية تعادي الثورة الاسلامية والبلاد.

واشار كاظمي الى أن، الجماعات الانفصالية، والتيارات المعادية للثورة الاسلامية استغلت حادثة وفاة المواطنة الايرانية "مهسا أميني" محاولة تحقيق أهدافها المشؤومة في ايران.

وأوضح البرلماني الايراني، أن الانفصالين والارهابيين ودول الاجانب كانوا يترصدون حدوث أي مشكلة في ايران حتى يخلقوا جوءا معادية لايران.

وأكد كاظمي أن طهران ترى المتهم الأول في تشويه الحقيقة في الدلخل الايرني، هي أميركا وبعدها السعودية المؤولة لقناة إيران ناشينال، مشيرا إلى أن واشنطن والرياض تحاول خلق جويا معاديا للجمهورية الإسلامية، مشددا على أن مخططات اميركا والسعودية لم ولن تنجح.

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