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سلطنة عمان: ندعم سيادة واستقلال سورية

سلطنة عمان: ندعم سيادة واستقلال سورية
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية خليفة بن علي الحارثي، مواقف بلاده الداعمة لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وحرص البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية لأعلى المستويات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

العالم - سوريا

جاء ذلك أمس الثلاثاء خلال لقائه السفير السوري إدريس ميا بمناسبة تقديم أوراق اعتماده سفيراً للسلطنة، والذي ثمن مواقف السلطنة الداعمة لسورية والحريصة على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الارتقاء بعلاقات البلدين وتعزيزها في كل المجالات هو في سلم أولويات السياسة الخارجية السورية.

حضر اللقاء كل من وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الإدارية والمالية محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي، ومدير إدارة المراسم في الوزارة السفير خالد الجرادي، ومديرة المعهد الدبلوماسي السفيرة زينب القاسمية ومدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عماد مصطفى، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعض أبناء الجالية، وأعضاء السفارة السورية في مسقط.

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