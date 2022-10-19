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القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في طوزخورماتو العراقية

القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في طوزخورماتو العراقية
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان أنه “بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع المقر المسيطر وقسم استخبارات ومكافحة إرهاب آمرلي، تم القاء القبض على 3 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة اصولياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم" حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

واضافت، “فيما شرعت قوة من الفوج الثاني للقيادة آنفاً بتنفيذ أمر القاء قبض بحق مطلوبين وفق المادة /443 رابعاً ق ع ع في سيطرة جباية صلاح الدين حيث تم القاء القبض على (2) من المطلوبين وبحوزتهم عجلة مسروقة وتم تسليمهم إلى مكافحة إجرام آمرلي أصولياً”.

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