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اندلاع اشتباك مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس 

اندلاع اشتباك مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس 
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر عسكرية تابعة للاحتلال، إن تبادلاً لإطلاق النار اندلع فجر اليوم الخميس، بين فلسطينيين وقوات الجيش الصهيوني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين

ونقل موقع الأخبار العبري "0404" عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، إن قوات الجيش اقتحمت مناطق في مدينة نابلس؛ بهدف اعتقال فلسطيني يشتبه بتنفيذه عمليات إطلاق نار على الجنود والمستوطنين في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه خلال العملية؛ أطلق فلسطينيون النار على القوة المقتحمة، التي ردت على مصادر إطلاق النار، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود.

من جانبها؛ ذكرت مصادر فلسطينية محلية في مدينة نابلس، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، من محوريها الشمالي والجنوبي، وتمركزت في حي المخفية وبليبوس الأوسط.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسام المصري من شارع عصيرة في منطقة "بليبوس الأوسط"، ومحمود عودة من منطقة المخفية.

وتطارد قوات الاحتلال مجموعات "عرين الأسود"، وتتهمها بتنفيذ عمليات إطلاق نار تجاه الجيش والمستوطنين، خاصة في مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة.

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اندلاع اشتباك مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس 

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