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عبداللهیان: الحظر الاحادي بات أداة حديثة لانتهاك حقوق الإنسان

عبداللهیان: الحظر الاحادي بات أداة حديثة لانتهاك حقوق الإنسان
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

 قال وزير الخارجية الايراني"حسين امير عبداللهيان" إن الحظر أحادي الجانب تحول إلی أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان ، وبعض الدول التي حاولت وراء إثارة الفوضى وتنفيذ الاغتيالات في إيران ذرفت دموع التماسيح على وفاة الشابة الایرانیة مهسا امیني.

العالم - ايران

وقال أمیر عبداللهیان علی اعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرضى الفراشة إن الحظر أحادي الجانب تحول إلی أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان ، وبعض الدول التي حاولت وراء إثارة الفوضى وتنفيذ الاغتيالات في إيران ذرفت دموع التماسيح على وفاة الشابة الایرانیة مهسا امیني.

وأعلن أنه خلال الساعة المقبلة سنضيف أسماء عدد من والمسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذه العقوبات إلى القائمة السوداء للإرهاب لوزارة الخارجية وقال إن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات هم نماذج عن الجماعات الإرهابية.

وأعرب عن أسفه للظروف الصعبة التي يعاني منها مرضی الفراشة وقال: هناك 1300 مريض بالفراشة في البلاد، والسويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا یشمل المرضى والأدوية مؤكدا لم يكن ما اعلنه الغربيون صحيحًا.

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