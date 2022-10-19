الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي بتيار الحكمة: السوداني جاء بدعم كل الكتل السياسية ويجب ان ينجح بقيادة المرحلة

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في تيار الحكمة عمر السامرائي ان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني جاء بدعم كل الكتل السياسي الشيعية والسنية والكردية، وبانه يجب ان يستغل هذا الامر لقيادة المرحلة المقبلة واصلاح النظام الحكومي.

العالم - خاص بالعالم

وقال السامرائي في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن السيد السوداني هو مرشح الكتلة الاكبر والتي تحالف معها كل الكتل السياسي من ضمنها من البيت السني ومن البيت الكردي والبيت الشيعي المتمثل بالاطار التنسيقي، واليوم كل الكتل السياسي تعي حجم الضغوطات والمسؤولية التي وقعت على عاتقها، وبالتالي لابد ان ينجح السيد السوداني بقيادة هذه المرحلة.

واضاف: سابقا اي مرشح لرئاسة الوزراء كان ياتي من حزب او من كتلة معينة اما الان السوداني هو جاء بدعم كل الكتل البرلمانية سواء من الشيعة او السنة او الكرد، بالتالي اليوم لابد ان ينجح بهذا الدعم وان يستغل السوداني هذا الدعم واكدنا مرارا وتكرارا اننا كتيار حكمة بقيادة السيد عمار الحكيم اننا لا نشترك بهذه الحكومة لكن واجبنا الوطني اننا بقينا محافظين على الاطار التنسيقي والمكون الاكبر لاستلام السلطة وهذه المسألة لا بد ان يتم مراعاتها من قبل الجميع، واعتقد ان السيد السوداني هو رجل دولة وسوف يقود البلد في هذه المرحلة المقبلة.

وتابع السامرائي: في الحكومات السابقة كان الفساد ينخر بمؤسسات الدولة، ولذلك فعلى السيد السوداني أن يعالج هذا الفساد، وهو لديه برنامج حكومي من 30 نقطة ويجب ان تكون هناك مفاضلة على النقاط والمشاكل التي تعصف بالبلد ومن اهمها مسألة الفساد والقضاء عليه والصحة والتعليم وكل مفاصل الدولة والبنى التحتية.

واردف قائلا: يجب على السوداني ان يكون لديه برنامج حكومي مرشق من عدة نقاط وان يكون لديه اولويات بمسالة اصلاح النظام الحكومي الذي هو مسألة بعض القوانين التي سوف تشرع داخل قبة البرلمان واهمها قانون الانتخابات.

روابط ذات صلة

مشاكل العراق متراكمة واي حكومة مقبلة لن تأتي بعصا سحرية

باحث سياسي يرجح ان يتم تشكيل الحكومة العراقية خلال اسبوعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تفرج عن ممثل "حماس" السابق لديها القيادي محمد الخضري

كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية إلى التوقف فورا عن إثارة التوترات العسكرية

عبداللهیان: الحظر الاحادي بات أداة حديثة لانتهاك حقوق الإنسان

قيادي بتيار الحكمة: السوداني جاء بدعم كل الكتل السياسية ويجب ان ينجح بقيادة المرحلة

محلل سياسي: مشاكل العراق متراكمة واي حكومة مقبلة لن تأتي بعصا سحرية

شاهد بالفيديو.. مئات الآلاف من الفرنسيين يحتجون ضد تردي الاقتصاد