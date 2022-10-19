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الاستخبارات العراقية تحبط عملية هروب 6 ارهابيين

الاستخبارات العراقية تحبط عملية هروب 6 ارهابيين
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أحباط عملية هروب 6 ارهابيين اثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان ، انه "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الامنية من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من احباط محاولة هروب ستة ارهابيين بارزين الى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)" حسب السومرية نيوز.

وأضاف البيان، إن "العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضح في جميع قواطع المسؤولية وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".

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الاستخبارات العراقية تحبط عملية هروب 6 ارهابيين

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