بدء اللقاء بين قادة الفصائل الفلسطينية بينهم ممثل حركة حماس مع الرئيس السوري

العالم-فلسطين

وأضاف القيادي الفلسطيني: ” التقى الأسد مع قادة الفصائل الفلسطينية وبينهم مسؤول العلاقات العربية في حركة المقاومة حماس خليل الحية أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة طلال ناجي وسفير فلسطين في دمشق إلى جانب 5 من قادة الفصائل الفلسطينية “.

ويعقد قادة الفصائل الفلسطينية بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحفيا عقب لقاء الرئيس السوري بشار الأسد .

وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد لوكالة فرانس برس “وصل وفد حماس إلى دمشق في زيارة تستمر يومين” ويتخللها لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية ومسؤولين سوريين على رأسهم الرئيس الأسد.

ووصل وفد حماس الى بيروت ليل الثلاثاء، آتياً من الجزائر، حيث وقعت الفصائل الفلسطينية الخميس اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.