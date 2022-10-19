تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم

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منظمة 'كيدز رايتس' الحقوقية ومقرّها في هولندا، تدق ناقوس الخطر بشأن مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، وتحذر من تدهورها بدلا عن تحسنها.

وأعلنت المنظمة أن جائحة كورونا كان لها أيضاً تأثير كبير على الأطفال، إذ إنّهم حرموا أحياناً من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحّي، ممّا أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سنّ الخامسة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة، الذي يحمل عنوان 'مؤشر حقوق الطفل'، وتصنّف فيها 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة.

ودعت المنظمة قادة دول العالم الذين سيجتمعون في قمة المناخ في مصر الشهر المقبل، إلى اتخاذ قرارات للاستثمار والفعل لتنفيذ إجراءات حاسمة من أجل التغيير في هذا الاتجاه.

وأوضحت أن أكثر من ثلث أطفال العالم (820 مليون طفل) معرضون بشدة لموجات الحر، بينما يتعرض واحد من كل 6 أطفال لخطر الأعاصير.

ومما يثير القلق، أن 90 في المئة من أطفال العالم يتعرضون للتلوث.

ومع تفاقم أزمة المناخ، فإن الوضع بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاتم في العقد المقبل.

وقال مؤسس المنظمة ورئيسها، مارك دولارت، في بيان إن مؤشر 2022 'مقلق للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال'. موضحاً أن 'المناخ يتغير بسرعة ويهدد مستقبل الأطفال وحقوقهم الأساسية'.

وبحسب مؤشّر حقوق الأطفال للعام 2022 فقد ارتفع، لأول مرة منذ عقدين، عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليوناً، أي ما يمثّل زيادة قدرها 8.4 مليون طفل خلال السنوات الأربع الماضية.

بالمقابل، رحّبت الدراسة بالتقدّم الذي أحرزته بعض الدول على صعيد حماية الأطفال وتحسين حقوقهم.

ومن هذه الدول على سبيل المثال أنغولا التي انخفض فيها معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف، وبنغلادش التي انخفض فيها إلى النصف تقريباً عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن.

بدورها، خفّضت بوليفيا إلى ما يقرب من النصف عدد الحوادث التي يتعرّض لها الأطفال في العمل.