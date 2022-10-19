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المتحدث باسم كردستان العراق: حكومة الاقليم لا تسمح لاي جماعة بتعريض امن الجيران للخطر 

المتحدث باسم كردستان العراق: حكومة الاقليم لا تسمح لاي جماعة بتعريض امن الجيران للخطر 
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد  المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان العراق، انه حكومة الاقليم لن تسمح لأية جماعة بتحويل منطقة كردستان إلى قاعدة لمهاجمة دول الجوار .

العالم - ايران

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان العراق رداً على سؤال مراسل شبكة سحر العالمية، أن الجمهورية الإسلامية عبرت عن عميق شكواها واستيائها من تصرفات وتحركات الجماعات المعادية لإيران في كردستان العراق الى سلطات هذه المنطقة فلماذا لا يقوم مسؤولو الاقليم باي اجراء؟ قال: "يجب أخذ أمن دول الجوار بعين الاعتبار ، وحكومة إقليم كردستان لن تسمح لأية جماعة بتحويل هذا الإقليم (كردستان العراق) إلى قاعدة لمهاجمة دول الجوار.

وشدد جوتيار عادل على أنه حكومة الإقليم ملتزمة بحماية أمن جيرانها ولا تسمح لأي مجموعة بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيران من إقليم كردستان وتعريض أمنها للخطر .

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المتحدث باسم كردستان العراق: حكومة الاقليم لا تسمح لاي جماعة بتعريض امن الجيران للخطر 

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