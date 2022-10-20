امير عبداللهيان: احترام وحدة أراضي دول القوقاز يجب ان يكون مبدأ

العالم- ايران

جاء ذلك خلال لقاء امير عبد اللهيان، اليوم الخميس، نظيره الارميني "أرارات ميرزويان".

وقال أمير عبداللهيان لنظيره الارميني: يسعدنا أن العلاقات بين إيران وأرمينيا تسير على الطريق الصحيح ونعتبر أمن أرمينيا من أمن المنطقة.

واضاف ان احترام وحدة أراضي دول القوقاز يجب ان يكون مبدأ وإيران عبرت بصراحة عن قلقها من وجود القوات الأجنبية بالمنطقة.

من جانبه قال أرارات ميرزويان:في الأشهر الأخيرة، تلقينا رسائل واضحة حول أمن حدود أرمينيا، ونحن نقدر ذلك ونريد مواصلة المفاوضات.

وكان امير عبداللهيان قال في تصريح فور وصوله الى يريفان اليوم الخميس: "سننتهز الفرصة في هذه الزيارة للبحث في العلاقات الثنائية المدرجة على جدول أعمال البلدين".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا لديهما العديد من القضايا المشتركة للتعاون ولدينا هواجس مشتركة ايضا ونسعى للوصول الى حلول".

واوضح أمير عبداللهيان انه سيتم في هذه الزيارة والمحادثات التي تجري خلالها، السعي لرسم مسار للتعاون طويل الأمد بين البلدين واضاف: لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الأرميني ، وسيتم وضع وثيقة للتعاون طويل الأمد ورسم خارطة طريق لهذا الغرض. نحن ضد تواجد الاجانب في هذه المنطقة سواء في جمهورية اذربيجان او ارمينيا .

واعرب عن سروره لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 43.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، آملا بالمزيد من رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين.

وسيشارك وزير الخارجية الايراني في حفل الافتتاح الرسمي للقنصلية الايرانية العامة في مدينة قابان.