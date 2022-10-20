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خطة اسرائيلية لتوسيع الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

خطة اسرائيلية لتوسيع الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل الاعلام في كيان الاحتلال الاسرائيلي عن خطة "إسرائيلية" لمضاعفة أعداد المستوطنين في حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، اليوم الخميس، إنه "من المتوقع أن يتم قريبا مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، الذي يعد نقطة نزاع مركزية على خط التماس في القدس بالسنوات الأخيرة".

وأضافت الصحيفة أنها ستكشف غدًا في ملحقها "إسرائيل هذا الأسبوع"، عن ثلاث خطط بناء استيطانية معتمدة ستجعل ذلك ممكنًا، وكلها وصلت إلى مرحلة إصدار رخص البناء.

وأوضحت أن "المشاريع الثلاثة الجديدة تبعد عشرات الأمتار فقط عن مستوطنة نحالات شمعون"، مشيرة إلى أن "المبادرين هم رجال أعمال يهود، يتحلون برؤية صهيونية، ويملكون الأرض بواسطة شركات أجنبية".

وأشارت إلى أن "المشروع الأول عبارة عن خطة لبناء مبنى سكني جديد من ستة طوابق، والثاني مخطط لهدم مبنى قائم، وإنشاء مبنى سكني آخر من خمسة طوابق مكانه، والثالث تشييد مبنى تجاري، ومكاتب من ستة طوابق، فوق أربعة طوابق تحت الأرض".

ووفق الصحيفة، تعيش في حي الشيخ جراح حاليًّا 21 عائلة يهودية، وعندما يتم تنفيذ الخطط فإن البؤرة الاستيطانية اليهودية الصغيرة ستنمو لتصل إلى حوالي 40 عائلة وأكثر من ذلك.

وتابعت: "ظاهريًّا.. المقصود مبادرة تجارية، لكن التخطيط التفصيلي يظهر رغبة في زيادة عدد العائلات الاستيطانية اليهودية في المنطقة".

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس المحتلة.

ويعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.

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