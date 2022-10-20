شاهد.. ماهي اوجه الخلاف بين الرياض وابوظبي في اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الزبيدي، في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الخلافات بين السعودية والامارات تبرز عبر ادواتهما على الاراضي اليمنية.

واوضح الاعلامي اليمني، ان خلال المراحل الماضية كان اكبر تحدي للطرف السعودي والاماراتي في اليمن هو مسألة لملمة القوى المرتزقة، مشيرا الى ان القوى المرتزقة في اليمن هي اطراف ذات صبغة نفعية، وانهم كوكتيل من الاتجانس، لهذا لا يمكن لقوى العدوان لملمة هذه الاطراف.

وهذا وبعد غياب دام أكثر من شهرين، يعود رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة عدن.

وقالت مصادر إن الخلافات بين أعضاء المجلس الثمانية هي التي أدت الى غياب العليمي، وقالت شخصيات اعلامية سعودية إن عودة العليمي جاءت بعد أن قامت دول التحالف السعودي بنقل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي من عدن الى الرياض من اجل الحد من الخلافات بين الاعضاء.

هذا وكانت وسائل اعلامية في عدن قد قالت إن القوات الاماراتية عادت من جديد الى مدينة عدن، حيث أرسلت أبوظبي كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي، بحسب تعبيرها، وذلك بعد تصاعد الاختلافات بين أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي الذي نصبته الامارات والسعودية.

وشددت المصادر على أن قوات الانتقالي المدعومة اماراتيا قامت خلال الايام الماضية بطرد الاعضاء المذكوين ومنعهم من رفع اي علم أو لافتة غير علم الجنوب الشطري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...