معاملة بالمثل.. الكويت تفرض رسوما على تأشيرات المصريين 

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مدير إدارة جوازات المطار "بدر الشايع"، أصدر تعميما يتضمن أنه "تقرر أن يتم تحصيل رسم بقيمة 9 دنانير (29 دولارا) عند إصدار أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن ذلك يأتي "عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

وأشارت المصادر إلى "تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة إلكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما".

وفرضت السلطات المصرية العام الفائت، رسم دخول بقيمة 25 دولارا (ما يزيد على 7 دنانير كويتية)، يشمل كل الدول العربية وليس فقط الكويت.