الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية

حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد سفير سورية في موسكو رياض حداد ضرورة ضمان احترام مبدأ سيادة الدول ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب الدولي باتت تشكل التحدي الأبرز والأخطر الذي يواجه العالم اليوم، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وفق صيغ أكثر فعالية.

العالم- سوريا

وفي كلمة أمام مؤتمر رفيع المستوى حول (التعاون الدولي والإقليمي لأمن الحدود والتعاون الإداري في مجال مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين) الذي عقد في مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان أشار حداد إلى أن انتهاك أمن الحدود الإقليمي شكل بالنسبة لسورية أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية المفروضة عليها، موضحاً أن بعض الحكومات سمحت بعبور الإرهابيين الحدود إلى سورية ،وقدمت لهم كل التسهيلات ودعمتهم بالأسلحة والأموال.

وجدد حداد رفض سورية لمحاولات بعض الدول تبرير تدخلها العسكري في سورية دون موافقة الحكومة السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن ذلك يمثل عملاً عدوانياً وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول واستقلالها، ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سورية ويعيق جهود حكومتها في مجال مكافحة الإرهاب.

ولفت حداد إلى أن سورية حريصة على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ومستعدة لتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الجادة والصادقة في سعيها لمكافحة الإرهاب.

روابط ذات صلة

معاون وزير الخارجية السوري: الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلد عربي بالمرتبة الثانية لأكثر الشعوب أداء لمناسك العمرة

سوريا: أكثر من 89% من النازحين يريدون العودة وقدمنا التسهيلات

بوتين يشارك في فعاليات منتدى 'فالداي' للحوار في 27 أكتوبر

حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية

دعموش: نريد رئيسا وطنيا وشجاعا لا تابعا أولويته استرضاء السفارات

فودافون عمان تطلق جوائز مالية لمن يخترق نظامها الأمني