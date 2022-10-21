شاهد بالفيديو... السودانيون يصدحون "لا للتسوية"

العالم - خاص بالعالم

آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم يهتفون "لا للحكم العسكري"ولا للتسوية"، بعد عام على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديموقراطية حسبما يؤكد المتظاهرون الذين هتفوا بإسقاط النظام.

ومنذ الصباح تجوب قوات الشرطة العاصمة وجسورها، وأغلقت السلطات السودانية جسر المك نمر وسط انتشار أمني كثيف.

وفي مدينة ام درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، هتف محتجون 'العسكر الى الثكنات' في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني.

وفي منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم تجمع حوالى سبعمئة وخمسين متظاهرا يهتفون ضد حكم العسكر وفق شاهد عيان.

وكانت لجان المقاومة وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب، تدعو منذ ايام على مواقع التواصل الاجتماعي الى التظاهر احياء للذكرى الثامنة والخمسين لاول ثورة أطاحت النظام العسكري في السودان البلد الذي شهد تاريخه الانقلابات وحكم بشكل شبه مستمر من مجلس عسكري.

ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم قوات الأمن إلى 'ضبط النفس' والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في بيان نشر على تويتر. كما حثت المتظاهرين على المشاركة في التظاهرات بسلمية.

ويتظاهر السودانيون المعادون للمجلس العسكري بشكل مستمر كل اسبوع منذ تشرين الاول اكتوبر من العام الفائت، رغم مقتل نحو مئة وسبعة عشر شخصا وفقا لاطباء مؤيدين للديموقراطية.