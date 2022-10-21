الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو... السودانيون يصدحون "لا للتسوية"

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

تجمع آلاف المتظاهرين السودانيين ضد الحكم العسكري بعد عام على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالب المحتجون بالحكم المدني وإسقاط الإنقلاب ومحاسبة قتلة الثوار ورفض التسوية مع العسكر.

العالم - خاص بالعالم

آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم يهتفون "لا للحكم العسكري"ولا للتسوية"، بعد عام على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديموقراطية حسبما يؤكد المتظاهرون الذين هتفوا بإسقاط النظام.

ومنذ الصباح تجوب قوات الشرطة العاصمة وجسورها، وأغلقت السلطات السودانية جسر المك نمر وسط انتشار أمني كثيف.

وفي مدينة ام درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، هتف محتجون 'العسكر الى الثكنات' في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني.

وفي منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم تجمع حوالى سبعمئة وخمسين متظاهرا يهتفون ضد حكم العسكر وفق شاهد عيان.

وكانت لجان المقاومة وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب، تدعو منذ ايام على مواقع التواصل الاجتماعي الى التظاهر احياء للذكرى الثامنة والخمسين لاول ثورة أطاحت النظام العسكري في السودان البلد الذي شهد تاريخه الانقلابات وحكم بشكل شبه مستمر من مجلس عسكري.

ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم قوات الأمن إلى 'ضبط النفس' والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في بيان نشر على تويتر. كما حثت المتظاهرين على المشاركة في التظاهرات بسلمية.

ويتظاهر السودانيون المعادون للمجلس العسكري بشكل مستمر كل اسبوع منذ تشرين الاول اكتوبر من العام الفائت، رغم مقتل نحو مئة وسبعة عشر شخصا وفقا لاطباء مؤيدين للديموقراطية.

روابط ذات صلة

إعلان حالة الطوارئ 30 يوما في النيل الأزرق في السودان

مقتل 150 شخصا في اشتباكات عرقية جنوبي السودان

قطع خدمة الانترنت من مناطق التوترات القبلية بإقليم النيل الأزرق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمنيون يكرسون معادلة جديدة.. لن تسرقوا نفطنا بعد اليوم

شاهد.. هل سيعود جنسون الى رئاسة الوزراء مرة أخرى؟

'نيويورك تايمز' تكشف عن 'مفاجأة' في هوية جماجم أعادتها فرنسا للجزائر

القوات اليمنية تنفذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة كانت تحاول نهب النفط في حضرموت

شاهد.. واشنطن وموسكو تتناولان الوضع في أوكرانيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-10-2022