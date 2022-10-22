شاهد.. سخرية نشطاء البحارنة من الانتخابات النيابية على طريقتهم

خاص بالعالم

وتداول النشطاء البحارنة كل المقاطع التي تتحدث اليوم وتحاكي مناسبة الانتخابات النيابية القادمة.

وبحسب المراقبين بالشأن البحريني الانتخابي تحديداً، فان انتخابات2022 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق بارتفاع اعداد المرشحين بهذا الاستحقاق الانتخابي، وهناك حماس كبير يقابله برامج انتخابية لهؤلاء المرشحين، هزيلة بكل ما للكلمة من معنى ولا تلامس هموم وشجون ابناء الديرة، فيما اعداد المرشحين اسبوع بعد اسبوعاً يرتفع، كيف لا ولم يبق اقل من شهر على انعقاد هذا الاستحقاق.

وبعض مقاطع الفيديو الكثيرة التي تسخر من هذه الانتخابات وعلى طريقة اهل الديرة.