متحدث الحكومة: أدوات الضغط الأوروبية بالية ولن نتراجع عن دورنا وحقوقنا

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي في مقابلة متلفزة مساء السبت ان الدول الاوروبية كلما عجزت عن مواجهة الموقف الايراني المنطقي في المفاوضات وفرض شروطها تتجه نحو ادوات الضغط الاخرى لانتزاع النقاط لكن عليهم ان يعلموا بأنهم يجرّبون المجرّب وهذا خطأ.

واضاف المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان الدول الاوروربية التي دعمت نظام صدام البائد في حربه على ايران وزودته بالاسلحة الكيميائية وطائرات الميراج يدعي بان ايران تتعاون عسكريا مع روسيا، علما بان تعاون ايران مع روسيا جاء من اجل التصدي لارهاب داعش الذي اوجده الغربيون وزودوه بالسلاح .

وتابع : اذا كان يجب مساءلة احد بشأن ارسال الاسلحة فيجب مساءلة اميركا التي تعتبر اكبر مصدر للاسلحة في العالم والان نجد بان اميركا تطرح ادعاءات حول قضية (الطائرات المسيرة) كانت قد ادعت سابقا بان ايران لا تمتلك تكنولوجيتها والصور الموجودة هي مفبركة.

واعتبر بهادري جهرمي ان الادعاء الاميركي ببيع ايران طائرات مسيرة لروسيا التي تمتلك اكبر الامكانيات العسكرية في العالم نابعة من خوف الاميركيين من تعاظم الدور الايراني في العالم.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان الاميركيين متخوفين من اعلان ايران استعدادها للقيام بمساع لاحلال السلام بين اوكرانيا وروسيا كما انهم يتخوفون من تعاظم الدور الايراني في المنطقة وعودة ايران الى ممارسة دورها على الصعيد الدولي وهذا ما يعتبره هؤلاء بمثابة ازمة لهم.

واكد بهادري جهرمي بأن ايران التي حافظت دوما على السلام، عازمة على اداء دورها في اعلى المستويات ولن تتراجع عنه و"قد جربنا الغربيون على طاولة المفاوضات فكما لم نتراجع عن حقوقنا هناك فاننا لن نتراجع ايضا عن القيام بدورنا على الصعيد الدولي وانتهاج الدبلوماسية الاقليمية الفعالة بكل جدية".

كما شدد المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان ايران جادة للغاية ولا مزاح لديها ابدا فيما يتعلق بتثبيت موقعها الاقليمي والدولي وحماية وصون حقوق الجيل الايراني القادم.