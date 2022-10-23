ترجمة صنعاء لتحذيراتها على ارض الواقع وهجوم آل سعود على مرقد الامام علي(ع)

المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع وصف العملية بانها رسالة تحذيرية تأتي لمنع استمرار عمليات النهب، وسط تأكيد على شن المزيد من هذه العمليات دفاعا عن الشعب اليمني وحفاظا على ثرواته.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي غرد النشطاء حول هذا الموضوع وقال حميد رزق: ما جرى من عملية تحذيرية في ميناء الضبة يحمل رسالة للتحالف وازلامه وللعالم اجمع ان اليمن كبير بجيشه وشعبه وقيادته.

وكتب جمال بن: لتعلم الاقلام المأجورة ان عملية ميناء الضبة هي عملية شرعية ورسالة تحذيرية من صنعاء وقد تقصدت أن لا توقع خسائر لا مادية ولا بشرية، وتلك اخلاق الجيش اليماني الوطني الحقيقي وعقيدتة الوطنية هي الحفاظ على المواطنيين وعلى المكتسبات الوطنية وكان الهدف هو منع الناقلة من نهب النفط.

وغرد نصر الله القليصي: نُبارك عملية فرض السيادة اليمنية على ثروات بلادنا في كافة أراضينا اليمنية " عملية فرض السيادة على ثرواتنا اليمنية أستهدفت ميناء الضبة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت رسالة تحذير وعلى كافة الشركات النفطية والسفن إيقاف نهب النفط اليمني وأخذ تحذيرات صنعاء على محمل الجد.

وفي موضوع آخر، احتفى مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالشهيد الفلسطيني عدي التميمي، مشيدين ببطولته وجرأته بعد تنفيذه عمليته الثانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة.وتفاعل المغردون بشدة مع وسم #عدي_البطل و#عدي_التميمي فور الإعلان عن استشهاد الشاب الذي أثبت عجز منظومة الاحتلال الأمنية.

وجاءت عملية "معاليه أدوميم" التي أصاب فيها الشهيد التميمي، حارس مستوطنة، بجراح، بعد اثني عشر يوما من عمليته الأولى على حاجز "شعفاط" التي نفذها من نقطة صفر وأدت إلى مقتل مجندة وإصابة آخرين.

غرد جهاد حلّس: سيندم الاحتلال ألف مرة على نشر مقطع استشهاد البطل عدي التميمي!! لقد كان يظن أنه سيخيف شباب فلسطين ويرهبهم، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، وإذا بهذا المقطع يشعل قلوبهم، ويحرك سواكنهم ويبث فيهم روح الجهاد والاستشهاد!! لقد نام شباب الأمة وكلهم يحلمون لو كانت خاتمتهم مثل خاتمة عدي!

ياسر الزعاترة كتب من جهته، إنه مشهد البداية للبطل عدي التميمي. قاتل عدوه حتى آخر رصاصة؛ غير آبه بسيل رصاص يخترق جسده. هو بطل عملية حاجز شعفاط، وبطل عملية مستوطنة "معاليه أدوميم". هي البداية لأن الشهداء "أحياءٌ عند ربهم يرزقون"، وهي كذلك لأن على دربه سيمضي آخرون، سلام عليه إلى يوم الدين.

وكتب حساب سعوديون مع الاقصى: عدي التميمي... احفظوا هذا الاسم جيدًا نفّذ قبل عشرة أيام عملية شعفاط ضد الاحتلال، وفشلوا في الإمساك به. خيم حياته بعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم)، وقاوم الاحتلال حتى استشهد مقبلًا غير مدبر، رحمه الله تعالى.



والى محرك البحث "غوغل" الذي بات يتحرك بايعازات طائفية بترودلارية.. هذا ما استنتجه كثير من المتابعين لهذا المحرك بعد تغييره اسم مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف بجملة مسيئة لمرقده الطاهر (سلام الله عليه) حيث تم إدخال عبارة (معبد الكفر والضلال عُبّاد القبور الروافض) بدل التسمية السابقة (مرقد الامام علي) .

وعند البحث عن مرقد الإمام علي، عبر "غوغل" تظهر جملة "معبد الكفر والضلال عباد القبور الروافض.."، ولم تظهر هذه الجملة سابقا في المتصفح.

وغرد صوت الحق: نداء عاجل إلى أتباع وشيعة الامام علي بن أبي طالب بعد الهجوم إلكتروني الناصبي الوهابي على مرقد الأمام علي وتغّير إسم مرقد الأمام علي في النجف الأشرف الى معبد الكفر والضلال يرجى المساعدة والمساهمة في أرجاع أسم مرقد الأمام علي وحذف ما تم كتابته من قبل الوهابية عند موقع خرائط غوغل.

وكتب ثائر الدراجي: قمة التفاهة والإنحطاط ان تقوم شركة غوغل بتغيير اسم مرقد الامام علي "عليه السلام" إلى معبد الكفر والضلال!! هذه الخطوة المسيئة والداعية لتعزيز وتكريس ثقافة التكفير وداعش تمارسها غوغل ومنصات الإعلام الغربية والعبرية والعربية بأشكال مختلفة وهذه واحدة منها.

وغرد ابو مسلم: آل سعود وآل سلمان يعادون التشيّع أينما كان، لذلك عبثوا في برنامج الخرائط على الإنترنت وغيروا اسم مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اسم الكفر والضلال!

والى موضوع آخر، أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اربعة واربعين يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية تشهدها بريطانيا.

وأعلنت تراس أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن قال عدد متزايد من نواب حزبها إنهم لم يعد بإمكانهم دعمها بعد الآن.

ويفتح قرار تراس صراعًا جديدًا على السلطة داخل حزب المحافظين الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جونسون من قبلها.

وغرد فايز الرابعة: استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا هو جزء من مشهد تساقط الحكومات الاوروبية. تساقط الحكومات في اوروبا سوف يتكرر والسبب الاوضاع الاقتصادية المتدهورة والتبعية السياسية لامريكا.

نينا كتبت من جهتها: الخارجية الروسية تعليقا على استقالة ليز تراس: كان "جهلها كارثيا".

وكتب محمد البسطاوي: استقالة ليز تراس من رئاسة الوزارة البريطانية لم تتحمل ولن يتحمل اي من كان في هذا المنصب العواصف القادمة. خليهم يذوقوا المرارة ويتجرعوا الخيبة والندامة.