الأردن يستضيف غدا "مؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي"

العالم - الأردن

وبحسب بيان من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يشارك بالمؤتمر الذي ينعقد في البحر الميت بعنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع شركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتوسطيين من أجل التعاون، ممثلون عن 57 دولة مشاركة بالمنظمة و 6 دول من منطقة البحر الأبيض المتوسط الشريكة من أجل التعاون، والعديد من المنظمات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية من أجل التعاون بشأن مواضيع تخص دور الشباب والتحديات الناجمة عن التغير المناخي والاتجار بالبشر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ويذكر أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية والتي تتخذ من فيينا مقراً رئيسياً لها، تولي أهمية كبيرة للجوانب المرتبطة بالأمن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.