الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة تضامنية تأبينا لشهداء فلسطين في الضاحية الجنوبية لبيروت

وقفة تضامنية تأبينا لشهداء فلسطين في الضاحية الجنوبية لبيروت
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أقام نُشطاء لبنانيون وقفة تضامنية لتأبين شهداء فلسطين الذين ارتقوا في القدس ونابلس، وذلك في محلة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - لبنان

وتخلَّل الوقفة، توزيع وصايا الشهداء تخليدًا لذكراهم، وسط تجمهرٍ للمارة تعبيرًا عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية، ونصرة شعبها ومقاومته.

وكانت جماهير محافظة قلقيلية في فلسطين المحتلة قد شيعت يوم امس الاحد جثمان الشهيد رابي عرفة رابي (32 عاما)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية، الذي استشهد السبت متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب حاجز 109 جنوب شرق مدينة قلقيلية.

ويوم امس الاحد ايضا شيع الفلسطينيون في البلدة القديمة بمدينة نابلس جثمان القائد في مجموعة "عرين الاسود" الشهيد "تامر الكيلاني" الذي ارتقى فجر الأحد، حيث تصدر اثر ذلك اسم الشهيد مواقع التواصل الاجتماعي كما العناوين الرئيسة للاخبار بعد اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اغتياله في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعبوة ناسفة في دراجة نارية بعد اتهامه بالمسئولية عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وخلال الجنازة، ظهرت مجموعة “عرين الأسود” وتولت حمل نعش الشهيد، الذي يعد أحد أبرز قياداتها، حيث أطلقوا طلقات نارية في الهواء.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تشيد باستمرار العمليات الفدائية في الضفة والقدس

البطش: قتالنا ماضٍ حتى العودة والتحرير الكامل لأرض فلسطين

وصية الشهيد التميمي تنير طريق تحرير فلسطين

'الجهاد الإسلامي' تزف الشهيد صلاح بريكي الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام 'جنين'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: قوافل النازحين تبدأ بالعودة إلى سوريا خلال أيّام

السودان..تدهور الأوضاع الإنسانية بإقليم النيل الأزرق ونداء الاستغاثة

وقفة تضامنية تأبينا لشهداء فلسطين في الضاحية الجنوبية لبيروت

صحيفة امريكية تكشف عن خفايا بناء الإمارات جيشا من المرتزقة

في لقاء خاص مع قناة العالم.. تنكسيري يحذر السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في نابلس