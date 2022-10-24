وقفة تضامنية تأبينا لشهداء فلسطين في الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - لبنان

وتخلَّل الوقفة، توزيع وصايا الشهداء تخليدًا لذكراهم، وسط تجمهرٍ للمارة تعبيرًا عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية، ونصرة شعبها ومقاومته.

وكانت جماهير محافظة قلقيلية في فلسطين المحتلة قد شيعت يوم امس الاحد جثمان الشهيد رابي عرفة رابي (32 عاما)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية، الذي استشهد السبت متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب حاجز 109 جنوب شرق مدينة قلقيلية.

ويوم امس الاحد ايضا شيع الفلسطينيون في البلدة القديمة بمدينة نابلس جثمان القائد في مجموعة "عرين الاسود" الشهيد "تامر الكيلاني" الذي ارتقى فجر الأحد، حيث تصدر اثر ذلك اسم الشهيد مواقع التواصل الاجتماعي كما العناوين الرئيسة للاخبار بعد اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اغتياله في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعبوة ناسفة في دراجة نارية بعد اتهامه بالمسئولية عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وخلال الجنازة، ظهرت مجموعة “عرين الأسود” وتولت حمل نعش الشهيد، الذي يعد أحد أبرز قياداتها، حيث أطلقوا طلقات نارية في الهواء.