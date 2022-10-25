هاشتاغات: عرين الاسود تربك الاحتلال وافلام هوليود وحفلات ابن سلمان

تفاعل وسع جدا وتعليقات كثيرة على استشهاد تامر الكيلاني. في هذا السياق غرد حساب "المعتصم بالله": "محمود" نشر هذه الصورة لوالد تامر الكيلاني وهو يحمله أثناء تشييعه وعلق: في كل مكان يفترض ان يموت الاباء قبل ابنائهم الا في فلسطين يحمل الاباء ابنائهم الى مثواهم الاخير.

أيضا "دعاء" نشرت هذه الصورة لتامير الكيلاني قبل استشهاده وهو يودع رفيقه الشهيد رابي عرفة. دعاء علقت: الشهيد تامر الكيلاني في وداع الشهيد رابي عرفة. بس في بلادنا بتلاقي شهيد بودّع شهيد وشهيد يَرثي شهيد وشهيد رفيق شهيد هيك احنا كُلنا شهداء احياء.

وفي موضوع آخر.. تعمل الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية على إعطاء صورة مختلفة حول دورها في العالم. والأداة الأهمُ في هذا السياق كانت السينما. طوالَ العقودِ السابقة كانت أفلام هوليوود تسَوِّقُ لنظريَّةِ الأمن القومي الأميركي، وتُشَيْطِنُ كل من يعارض واشنطن. آخر هذه الأفلام فيلم توب غون الأميركي والذي يشير إلى إيران فما هي القصة؟

من التلعيقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "ماماده" الذي كتب: الولايات المتحدة في أفلام مثل توب غون وهوليوود يهاجمون برنامج إيران النووي أو ربما روسيا! لكن في الواقع، مقاتلة ميغ تسعة وعشرون بقيمة عشرة ملايين دولار تسقطها طائرة شاهد التي قيمتها عشرون الف دولار.

"جون وود" بدوره علق: شاهد كم حصد فيلم توب غون؟ جميع الأفلام السابقة جيمس بوند ورامبو وروكي وفاير فوكس كانت ضد السوفييت ولكن الآن إيران إيران إيران.

والى التساؤلات والانتقادات الكثيرة التي تواجهها سياسة الإنفتاح التي إعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فهذه السياسة أدخلت عناوين ونشاطات غريبة ومستهجنة لدى الكثير من السعوديين.

مؤخرا أعلن موسم الرياض أحد أبرز فعاليات سياسة الإنفتاح هذه عن إقامة حفل للمغنية اللبنانية هيفاء وهبي. الخطوة أثارت تعليقات وانتقادات وغضبا لدى السعوديين خاصة مع ما تسرب من أن المغنية اللبنانية ستحصل على مبلغٍ ضخمٍ مقابل حفلتها.

هذا الأمر أثار تعليقات على مواقع التواصل كانت كثيرة ورافضة لهذه الخطوة في السعودية. في هذا السياق علق "ابو معتصم اليمني": شعب السعودية ليس محتاج لاغاني هيفا وهبي بل محتاج الى إدارة حكيمة للموارد الهائلة التي يعبث بها خدام الصهاينة.

"خذر" أيضا علق: ليش بعد في حدا من فئة هيفا ما راح على السعودية؟؟؟ شو هيي وقفت على هيفا! ارض الرسالة والنبوة ومعظم شعبها اصبحوا مرتعا للمخدرات والزنى.

أما حساب بعنوان "ميم" فكتب: قرأت خبر دعوة الست هيفا لمهرجان الرياض ونزولها أرض المملكة السعودية لتستعرض امكانياتها الجسدية التى لولاها ما إنتبه أحد لوجودها. شعرت بامتعاض وحزن حقيقي، صحيح هى تجوب العالم العربي لكن صعب تقبل فكرة انها تمارس فنها الخاص فى أرض الحرمين. أنا اعتبر هذا إعتراف إسلامي بما تقدمه من إسفاف.

من الطبيعي حين يُعَيَّنُ شخصٌ ما وزيرًا أن يكون ملما ولو بالحد الأدنى بشؤون وأسُسِ وزارته. لكن يبدو أن وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك يعاني من مشكلة في هذا السياق. فكونَهُ وزيرا للتسامح عليه أن يظهِر شيئا من التسامح مع أي حدث يواجهه، غير أن هذا لم يحصل أثناء حضوره حفل تخرج طلاب من جامعة العين، حيث لم يتحمل فرحة الطالبة الفلسطينية أمل حرودة بتخرجها ليبادر بتصرف بعيد عن عنوان التسامح.

الوزير الإماراتي يبدو أنه كان غير مرتاح لوجوده في الجامعة من البداية، فهو وجّه كلاما لاذعا لشخصين كانا حاضرين في الحفل لأنهما كانا يتحدثان أثناء إلقائه كلمته.

هناك من يقول أن تصرف وزير التسامح الإماراتي مع الطالبة امل حرودة هو بسبب كونها فلسطينية ورفعها إشارة النصر.

تصرف الوزير أثار انتقادات على مواقع التواصل. وفي هذا السياق علق "عبد الرحمن ابارهيم: يا رجل لها الحق تفعل ما تشاء في تعبيرفرحتها طالما لم تخالف أي شيء. دا اسمه وزير التسامح؟

حساب بعنوان "سلامتك" علق أيضا: الحفل للخرجين وتكريمهم مش احتفال للوزير وتكريم له! بعدين مش المفروض وزير التسامح والسعادة؟ هو بتصرفه هذا ناقض بل نسف التسامح والسعادة.

أخيرا مع "محمد" الذي كتب: في اغلب دول العالم وفي الامم المتحدة عندما يلقي الرؤساء كلماتهم، هناك من يتحدث او يسولف مع من بجانبه او يكتب او يفتح رسايل الجوال. وهو (وزير التسامح) يبغي الناس تصمت.